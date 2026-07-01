Паром с автомобилями на борту перевернулся на Телецком озере

Телецкое озеро Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Телецком озере в Республике Алтай перевернулся паром с двумя автомобилями на борту. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ЧП произошло в районе мыса Чедор и водопада Чоодор в Турочакском районе.

После переворота судна капитан самостоятельно выбрался на берег. Известно, что в момент ЧП пассажиров на борту не было.

По данным Горно-Алтайской транспортной прокуратуры, по факту инцидента проводится проверка. Паром следовал по маршруту мыс Кырсай – Артыбаш. Обстоятельства произошедшего выясняются.