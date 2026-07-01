В Волчихинском районе Алтайского края потушили крупный лесной пожар

Место пожара Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Волчихинском районе Алтайского края произошел крупный природный пожар, который был успешно ликвидирован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание случилось 27 июня между селами Солоновка, Селиверстово и Малышев Лог на территории Солоновского участкового лесничества. Огонь быстро распространился на обширной площади, охватив не только лесные массивы, но и прилегающие территории.

Для борьбы с огнем были задействованы 61 человек и 29 единиц техники. Воздушное наблюдение и координация действий осуществлялись оперативной группой. Специалисты центра управления в кризисных ситуациях использовали беспилотные авиационные системы вертолетного и самолетного типов для мониторинга ситуации и корректировки работы наземных подразделений. В итоге накануне стало известно, что пожар полностью ликвидирован. В настоящий момент проводятся проливки мест возгорания для предотвращения повторного задымления.

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