Июль в Алтайском крае начнется с жары в +35 градусов и выше

Сильная жара ожидается в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в начале июля в Алтайском крае останется жаркой. Синоптики даже передали дополнительное штормовое предупреждение о сильной жаре в +35 градусов и выше. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По территории региона 1 июля температура ожидается на уровне от +30 до +35 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. А ночью по востоку региона ожидаются умеренные дожди и грозы. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле ожидается температура от +30 до +32 градусов. В краевой столице преимущественно без осадков.

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