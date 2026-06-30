Александр уже во второй раз пытается пройти отбор в космонавты Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В детстве многие мальчишки, отвечая на вопрос: «Кем хочешь стать?» гордо отвечают «Космонавтом!». Но тех, кто пытается воплотить эту мечту в реальность – во всем мире единицы. В феврале 2026 года у россиян появился шанс попробовать свои силы в отборе в «Роскосмос», и вот, 30 июня, прием заявлений завершается. Одним из тысячи тех, кто решился на этот шаг, стал барнаулец Александр Игнатов. О своем пути в три года он рассказал в интервью «Комсомолке».

Второй из самых востребованных

Знакомьтесь - Александр Игнатов, 28 лет. Возможно, будущий космонавт России. Рост – 170 см, вес – 75 кг. Казалось бы, зачем нам уточнять эти параметры? А в космонавтике, как у моделей – если не попадаешь в нужные параметры, с профессией придется попрощаться.

Молодой человек вырос в Барнауле, окончил Алтайский государственный политехнический университет по профилю «Информатика и вычислительная техника» - это, кстати, второе из списка самых востребованных направлений в «Роскосмосе». По натуре Александр – мечтатель, путешественник. Его жизнь – сплошные рекорды, борьба с самим с собой и покорение все новых и новых вершин.

Александр любит путешествовать Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«В первый раз я пытался пройти отбор в космонавты в 2023 году с бакалавриатом. Увидел пост, зашел в интернет, почитал и узнал, что это не что-то из ряда вон выходящее – каждые два-три года Роскосмос проводит открытый набор. Подумал: «Здорово, как будто бы это то, что мне нужно, что я хотел делать всегда!». То, что у меня перспективное направление, придавало уверенности. Однако по требованиям нужно окончить магистратуру и затем еще три года отработать по профессии – в отказе мне так и написали, что я не соответствую требованиям по образованию», - говорит Александр.

Зал, бассейн, батуты

Первая попытка обернулась провалом. Можно было бы махнуть рукой и искать свое место по жизни дальше, но не в этой истории. До следующего отбора оставалась, как минимум, пара лет – времени наверстать упущенное предостаточно. Александр поставил перед собой цель и составил подробный план, учитывая свои сильные стороны и слабые места, где нужно поднажать.

Для начала нужно было решить главный вопрос с магистратурой. С этим проблем не возникло: если во время учебы на бакалавра мужчина мог позволить себе парочку трояков, то теперь диплом должен был быть безупречным. К счастью, нынешним летом Александр успешно защитил магистерскую диссертацию на «отлично».

При отборе кандидатов обязательно учитывают знание английского языка. Благо, что еще во времена студенчества молодой человек неплохо его выучил. В 2017 году Александр даже учился на Мальте – ему удалось не просто отточить теорию, но и пообщаться с носителями языка.

Большое внимание пришлось уделить физподготовке. Список требований к будущим космонавтам внушительный – здесь и плавание, и прыжки, и бег.

Большое внимание пришлось уделить физподготовке Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Силовые тренировки - от одной до трех в неделю, бассейн – по возможности две-четыре тренировки. Периодически приходится ходить по врачам и проверять, все ли у меня в норме. В какой-то момент переживал из-за зрения, но оказалось, что просто было перенапряжение из-за работы, - говорит барнаулец. - На что-то жить нужно, поэтому я еще и работаю программистом-разработчиком в компании. Опыта рабочего у меня, конечно, хватает, но волнуюсь, учтут ли мне его, так как по идее сначала нужно окончить магистратуру, а потом отработать три года, а я работал до магистратуры и во время обучения».

За три года напротив практически всех строк в заветном плане стоят заветные галочки.

- Бег на один километр - 3 минуты 50 секунд;

- Плавание на 800 метров – 20 минут, брасом – 22,5;

- Подтягивания на перекладине – 12 раз;

- Прыжки в длину – не менее 2,30 метра и так далее.

«Я бег не люблю, поэтому шел к этому очень долго. Было морально неприятно, но норматива удалось достичь. Были проблемы с плаванием, так как начал плавать не так давно. Сейчас я занимаюсь с тренером, который помог поставить технику. А лучший мой прыжок в длину составил порядка трех метров», - отметил Александр.

Большое внимание пришлось уделить физподготовке Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Не обошлось и без трудностей – к примеру, в требованиях значится прыжок в воду головой вниз с трехметрового трамплина, но в Барнауле таких трамплинов попросту нет.

«Ну, зачем оно тебе надо?»

По всем антропометрическим параметрам кандидат в космонавты Александр Игнатов полностью соответствует. Кстати, когда он попросил замерить его рост, в позе сидя, на него смотрели как на дурака. С такими взглядами мужчине приходилось сталкиваться не раз – не все понимают его стремления войти в историю.

«Больше поддержки или удивления, но все реагируют по-разному. Моя мама, безусловно, мной гордится, но будто не совсем понимает, зачем я это делаю. Просто так по-доброму спрашивает: «Ой, ну зачем оно тебе надо?». Некоторые знакомые вообще не верят, что у меня получится – говорят, что меня 100% «отошьют», так как там «берут двадцатилетних». А там такие юные даже по требованиям не пройдут – у них ни образования достаточного, ни опыта».

Ближайшие месяцы пройдут в ожидании – до 30 сентября будет идти рассмотрение заявок от кандидатов. В этот период важно не расслабляться и продолжать поддерживать тело в форме, ведь следующим этапом станет уже очная «ставка» с полным прохождения медобследования и проверкой физических показателей.

По всем антропометрическим параметрам кандидат в космонавты Александр Игнатов полностью соответствует Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«На каждом этапе будут отсеивать людей, и в конечном итоге будет отобрано от четырех до шести человек. Если я не пройду и в этот раз, то у меня буду еще две попытки до 35 лет. А почему бы и нет? Космонавтика - это пик развития человечества, то, что объединяет народы. Мне нравится совмещать умственную деятельность и физнагрузку. Знаете, как говорят, чтобы быть счастливым человеком, нужно кого-то любить, что-то делать и на что-то надеяться. И в данной профессии совмещается это все».

Александр любит путешествовать Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Блиц-опрос

- На какую планету хотели бы отправиться?

- Да просто до Луны бы долететь – это уже было бы восхитительно. Покинуть Солнечную систему - это вообще замечательно, но думаю, что это произойдет не в этом столетии.

- Если бы вам предложили отправиться на далекую планету без шанса на возвращение домой, согласились бы?

- Да! Особенно если оставил после себя потомство. Если от этого зависят судьбы миллиардов людей, то каким нужно быть эгоистом, чтобы отказаться? Примерно такие мысли у меня.

- Чем планируете заниматься, пока ждете результатов?

- Поддерживать здоровье и форму. Планирую пойти в поход и прыгнуть с парашютом.

- Есть ли у вас какие-то страхи?

- Злых собак боюсь (смеется). А на самом деле, боюсь слишком рано умереть, много чего не успеть, много чего не сделать. Столько всего интересного вокруг, и как это всё не познать?

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