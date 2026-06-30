В Алтайском крае будут судить мужчину на нападение на подростка-инвалида

Дебошир ударил пострадавшего ногой. Скриншот видео Barnaul22

В Солонешенском районе Алтайского края в суд направлено дело ранее неоднократно судимого местного жителя. В этот раз о без причины напал на подростка-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, 11 мая в селе Солонешное 32-летний обвиняемый, находясь в общественном месте, беспричинно напал на несовершеннолетнего с ограниченными возможностями здоровья. Подросток просто проходил мимо. Мужчина нанес удар ему в грудь.

Расследование уголовного дела завершено. Дело передано в суд. Мужчина обвиняется в хулиганстве, совершённом с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

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