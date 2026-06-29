Потянул за бороду и вырвал клок. На Алтае пономарь заявил о нападении в садоводстве

Место, где пономаря схватил за бороду другой садовод Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Садоводческие конфликты зачастую скандальные и порой доходят до абсурда. Вот и в садоводстве «Химик» (находится в ЗАТО Сибирский) случилась некрасивая история, где дошло дело до заявления в полицию и писем Митрополиту.

Соринка в бороду попала?

Пономарь церкви святой Варвары в поселке Сибирском на днях давал показания в полиции насчет вырванного клока своей бороды.

Со слов Александра Бурова 14 июня он шел в благостном расположении духа в храм на день всех русских святых, чтобы исповедаться и причаститься. Однако в этот момент ему скрутили бороду и вырвали из нее клок.

Нападавшим оказался Иван Иваныч из того же садоводства, что и пономарь.

В полиции тот пояснил, что да, ситуация была, но он просто увидел на бороде Александра Бурова соринку, хотел убрать…

«Он глумится»

Причиной покушения на бороду со слов ее владельца, стал конфликт в садовом товариществе, где Иван Иваныч находится в группе, которая хочет сместить нынешнего председателя. Пономарь и внештатный фотокорреспондент местной газеты Буров при этом поддерживает действующего председателя товарищества, критикуя действия инициативной группы.

«Критика моя справедливая и язвительная им так не нравится, что они даже писали обращения к Митрополиту», - рассказывает Буров.

В письме к Митрополиту Сергию от инициативной группы в прошлом году сообщается о некорректных и унизительных высказываниях Александра Дмитриевича Бурова в чате «Сотка» «Неоднократные призывы к вразумлению стали поводом для дальнейшего глумления. Такие люди подрывают авторитет церкви», - пишут авторы обращения

Совет от Митрополита

В ответном письме Митрополита сначала выражается радость, что церковь и ее мнение являются для авторов письма значимыми. Дальше напоминается, что Христианская Церковь учит как христиан, так и всех людей любые вопросы решать миром.

В ответе уточняется, что тексты, опубликованные пономарем Буровым (который не является священнослужителем), являются вольным пересказом притчей Соломона. Сообщается также, что с ним была проведена беседа, и он раскаивается в том, что по нечаянности причинил обиды другим людям.

В том же письме Высокопреосвященство призвал решить все недоразумения в соответствии с Российскими законами в духе братолюбия и взаимопринятия».

Но, похоже, эти пожелания Митрополита так и остались неуслышанными сторонами конфликта.

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