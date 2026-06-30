Владимир Путин наградил четверых жителей Алтайского края за заслуги в труде

Владимир Путин направил благодарности Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении жителей Алтайского края благодарностью за трудовые заслуги. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Елена Васильева, заместитель директора Краевого кризисного центра для мужчин, разработала программы помощи малоимущим семьям с детьми, которые получили более тысячи семей в 2019–2020 годах.

Игорь Гребельный, руководителя школы кикбоксинга «СТИК», укрепил материальную базу школы кикбоксинга, подготовил четырех мастеров спорта и по 35–40 спортсменов в сборную Алтайского края ежегодно.

Бахиддин Гасанов, юрист АНО «Лига Дзюдо», готовит правовые документы для «Лиги Дзюдо» и организует спортивные мероприятия. Его коллега Дарья Хабарова, заместитель директора АНО «Лига Дзюдо», реализовала проекты Международной детской лиги дзюдо и «Лиги Патриотов», охватив более 200 спортсменов в 2020 году и развивая патриотическое воспитание юных дзюдоистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

100, 100 и 97: барнаульская мультибалльница о том, как готовилась к ЕГЭ и куда будет поступать