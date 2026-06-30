Аварийный мост привели в порядок в селе Тоурак Алтайского края

Теперь мост открыт для всех видов транспорта Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском районе на дороге Куяган – Куяча – Тоурак в селе Тоурак отремонтировали мост. На эти цели было выделено около 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Специалисты ООО «Строитель» провели работы по усилению опор с использованием армированного бетона высокой прочности, что обеспечит их устойчивость к нагрузкам от интенсивного движения. Верхнюю часть опор собрали из фундаментальных блоков с жесткой арматурой. Пролетное строение и подходы к мосту выполнены из монолитного бетона, что исключает появление стыков и трещин. Проезжая часть и подходы отсыпаны щебеночно-песчаной смесью.

После завершения работ металлоконструкции и перила были покрыты антикоррозийной краской, а также обустроены тротуары и барьерное ограждение. Мост, который ранее находился в аварийном состоянии и не обеспечивал безопасность проезда, теперь полностью соответствует требованиям по грузоподъемности. Движение по нему разрешено для всех видов транспорта без ограничений.

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