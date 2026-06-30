Дорогу к известному санаторию ремонтируют в Алтайском крае

Ремонт участка Фото: Минтранс Алтайского края.

В Первомайском районе Алтайского края продолжается ремонт дороги, ведущей к санаторию «Обские плесы». Работы ведутся на участке трассы Казачий – Повалиха – санаторий «Обские плесы». Об этом сообщает Минтранс региона.

Проект рассчитан на несколько лет: в текущем сезоне будет отремонтировано 2 километра дороги, а в следующем – еще 5 километров. Общая стоимость работ составляет более 250 миллионов рублей. На данный момент специалисты Северо-Восточного дорожно-строительного управления завершили рыхление старого дорожного покрытия, восстановили основание из щебеночно-песчаной смеси и уложили выравнивающий слой асфальтобетона. В селе Повалиха, через которое проходит ремонтируемый участок, для разделения пешеходных и транспортных потоков будут созданы тротуары.

Дорога связывает крупный многопрофильный санаторий с другими населенными пунктами. Учреждение расположено в уникальной экологической зоне и известно своей лечебной базой и климатотерапией. С каждым годом растет число отдыхающих и гостей санатория, поэтому ремонт данного участка имеет большое социальное значение.

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