Прокуратура Алтайского края проводит проверку после ДТП с пятью пострадавшими

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По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальная прокуратура начала проверку после опрокидывания автомобиля «Toyota Alphard». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 30 июня на 364 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт». Автомобиль перевернулся. В результате пять человек, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью. Двое человек были госпитализированы.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить, как соблюдались законы о безопасности дорожного движения, а также выяснить причины и условия, которые могли привести к аварии. Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры. Проверка продолжается.
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