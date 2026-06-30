Прокуратура Алтайского края проводит проверку после ДТП с пятью пострадавшими

Прокуратура проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальная прокуратура начала проверку после опрокидывания автомобиля «Toyota Alphard». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 30 июня на 364 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт». Автомобиль перевернулся. В результате пять человек, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью. Двое человек были госпитализированы.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить, как соблюдались законы о безопасности дорожного движения, а также выяснить причины и условия, которые могли привести к аварии. Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры. Проверка продолжается.

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