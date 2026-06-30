В аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей

В Алтайском крае ранним утром 30 июня на трассе перевернулся микроавтобус с пассажирами. Как сообщили в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры региона, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Что известно о ДТП с микроавтобусом на Чуйском тракте 30 июня 2026, какое число пострадавших и их состояние, а также про причины аварии – в нашем материале.

Причины ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае 30 июня 2026

По данным Госавтоинспекции региона, авария произошла в 05:30 минут на 364-м километре Чуйского тракта. По предварительным данным, водитель-мужчина 2000 года рождения за рулем микроавтобуса Toyota Alphard двигался в сторону Республики Алтай из Бийска, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае 30 июня 2026

Видео с места аварии с микроавтобусом 30 июня 2026 Видео: Госавтоинспекция Алтайского края

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Число пострадавших в аварии с микроавтобусом на Чуйском тракте 30 июня 2026

Всего в салоне автомобиля в момент ДТП было восемь пассажиров. По данным Станции скорой медицинской помощи Бийска, в результате аварии пострадали пять пассажиров, в том числе двое детей 2014 и 2017 годов рождения (8 и 12 лет соответственно, прим. ред.).

Как рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов, на место прибыли четыре бригады медиков, в том числе она реанимационная.

«Всем оказали медицинскую помощь на месте, после чего пострадавших в состоянии средней степени тяжести бригады скорой помощи доставили в больницу, - отметил Алексей Карнаухов.

По данным Министерства Алтайского края, в Центральную городскую больницу Бийска госпитализированы два пациента. Ребенка положили в травматологию, женщину в нейрохирургию. Остальным трем пострадавшим оказана необходимая помощь, их направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае 30 июня 2026

Прокуратура проводит проверку

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по факту ДТП. Так, будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Если в ходе проверки будут установлены обстоятельства, которые способствовали происшествию, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Причины аварии

Согласно информации ГИБДД, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции, а пока пользователи в соцсетях высказывают свои версии:

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