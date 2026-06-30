Барнаульцу грозит смертная казнь за убийство бизнесмена в Таиланде

Барнаульцу грозит смертная казнь Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Адвокат уроженца Барнаула Ярослава Демидова и его сообщника Дмитрия Маскалева, обвиняемых в убийстве и расчленении россиянина в Паттайе, предупредил их о возможности смертной казни по статье 313 часть 3 УК Таиланда. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

17 июня на первом заседании суда Маскалев частично признал свою вину, признав убийство, но отрицая похищение и вымогательство. Демидов заявил о своей невиновности, утверждая, что его не было на месте преступления.

Напомним, что расчлененное тело бизнесмена Михаила Емельянова было найдено 1 февраля в окрестностях Паттайи, через месяц после его исчезновения. Обвинение располагает свидетельскими показаниями и вещественными доказательствами вымогательства.

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