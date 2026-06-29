Не виноват, но заплатишь: на Алтае водитель переехал лежащего на дорогу мужчину и должен будет оплатить его похороны

Уголовное дело в отношении автомобилиста так и не возбудили Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в Михайловском районном суде рассмотрели дело о ДТП, в результате которого погиб мужчина. Мать погибшего подала иск к водителю автомобиля, который не заметил лежащего на дороге пешехода и наехал на него. Подробности рассказали в Объединённой пресс-службе судов региона.

Согласно информации из суда, водитель сбил пешехода, который в темное время суток лежал на проезжей части. От полученных при наезде автомобиля травм мужчина погиб на месте. В ходе разбирательств уголовное дело в отношении автомобилиста так и не возбудили, так как у него не было возможности предотвратить наезд.

«Несмотря на то, что следователем было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении водителя (поскольку он не имел возможности предотвратить наезд на лежащего на дороге человека), суд признал его ответственным за причиненный вред как владельца источника повышенной опасности – автомобиля», - отметили в пресс-службе.

Погибший был единственным ребенком своей матери. Для женщины смерть сына стала ужасной, психотравмирующей трагедией. Не сумев смириться с горем, она подала иск на водителя и попросила компенсировать моральный вред и возместить расходы на погребение. Всего она просила миллион рублей в счет компенсации и 143050 рублей на похороны.

Суд при рассмотрении дела учел позицию матери, но также отметил, что сам погибший проявил грубую неосторожность. Вины водителя автомобиля в произошедшем нет, однако он все равно должен будет заплатить истице.

«Исходя из совокупности этих факторов, суд назначил компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей. Кроме того, в соответствии с законом суд взыскал с водителя в пользу матери погибшего в полном объеме расходы на погребение – 143 050 рублей», - подчеркнули в суде.

Решение пока не вступило в законную силу.

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