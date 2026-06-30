На Алтае турист решил погладить змею

Турист оказался в больнице Фото: Минздрав Республики Алтай.

В Турочакском район Республики Алтай турист отличился особой «тягой» к живой природе. При встрече со змеей, он не придумал ничего лучше, как погладить ее. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Змея такого дружелюбия от человека не оценила и укусила туриста. К счастью, обошлось без серьёзных последствий.

«Помните: змея не нападает первой, если не чувствует угрозы. А вот попытки её погладить, «потискать» или устроить фотосессию в обнимку она воспринимает как прямую опасность», - сказали в пресс-службе Минздрава.

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