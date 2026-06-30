Появилось видео с места аварии с микроавтобусом на Чуйском тракте

Место аварии. Скриншот видео Госавтоинспекции

Утром 30 июня произошла страшная авария на Чуйском тракте, в которой опрокинулся микроавтобус. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Видео с места ДТП опубликовали в Госавтоинспекции Алтайского края.

Видео с места аварии с микроавтобусом 30 июня 2026 Видео: Госавтоинспекция Алтайского края

Напомним, что авария произошла на 364 километре Чуйского тракта в 5:30 утра. По предварительным данным, мужчина 2000 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Toyota Alphard», не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате ДТП пострадали пять человек, включая двух детей 2017 и 2014 годов рождения.

По происшествию прокуратура уже проводит проверку. А сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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