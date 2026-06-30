Пять человек, в их числе и дети, пострадали в аварии на Чуйском тракте

Место происшествия. Фото: Станция скорой медицинской помощи Бийска

Утром 30 июня на 364 километре Чуйского тракта в 5:30 утра произошло серьезное ДТП. В нем пострадали пять человек, в их числе и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры региона.

Предварительно установлено, что водитель-мужчина 2000 года рождения ехал за рулем автомобиля «Toyota Alphard». В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате 5 пассажиров пострадали. В их числе дети 2017 и 2014 года рождения.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратурой организованна проверка.

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