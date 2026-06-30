На Алтае около 1500 льготников получили бесплатные путевки в санатории

1500 отдохнули в санаториях бесплатно Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае более 129 миллионов рублей направлено на организацию санаторно-курортного лечения для федеральных льготников региона. В этом году бесплатные путёвки уже получили около 1500 человек. Большинство из них восстанавливали здоровье в санаториях Алтайского края. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю.

Для получения путёвки необходимо получить у лечащего врача справку по форме 070/у, которая подтверждает медицинские показания. Профиль санатория выбирает врач. Дети с инвалидностью и инвалиды I группы могут взять с собой сопровождающего, который также получит бесплатную путёвку и проезд. Стандартный срок лечения составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, а для реабилитации после травм спинного или головного мозга — от 24 до 42 дней.

Заявление на путёвку можно подать лично в клиентской службе отделения СФР или через портал «Госуслуги». Распределение путёвок происходит в порядке очереди, в зависимости от даты подачи заявления и профиля заболевания.

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