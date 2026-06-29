В Барнауле идет сбор земляники и жимолости: как добраться до места, стоимость, расписание

Сборы идут ежедневно, без выходных Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко приглашает жителей и гостей Барнаула на сбор ягоды. Как сообщили в пресс-службе института, на садоводческих землях в настоящее время можно собрать землянику и жимолость. Рассказываем, где и как идет сбор земляники и жимолости, как добраться до места, стоимость и расписание.

Где собрать землянику в Барнауле

С 25 июня садоводство приглашает жителей Алтайского края на сбор ягоды земляники на Экспериментально-производственное объединение №1 (ЭПО). Сбор проходит в Барнауле по адресу по адресу Змеиногорский тракт, 49 к2 (у главного корпуса института).

С 26 июня сбор идет еще на двух точках:

- ЭПО №2 в Шадрино: проехать по Змеиногорскому тракту до 26-го километра (кафе «У озера» (Змеиногорский тракт, 119а). При движении из города нужно повернуть направо и проехать полтора километра. Добираться до поля придется своим ходом, так как служебного транспорта нет.

- ЭПО №3 в Новоалтайске: вам предстоит добраться до улицы Плодопитомник, 12. Доехать из Барнаула до Новоалтайска можно на маршрутках № 125, 205, 134р. Сначала вы доезжаете до вокзала, затем пересаживаетесь на автобус №9, едете до остановки «Коммунистическая» и идете пешком по главной дороге до поля.

Выход на поле – с 08:00 до 10:00, а собирать ягоду можно до 12:00. Стоимость сбора земляники – 450 рублей за килограмм. Рассчитаться можно как наличными, так и по карте.

Где собирать жимолость в Барнауле

Собрать жимолость в Барнауле можно со вторника 16 июня. Сборы идут ежедневно, без выходных.

В краевой столице ягодный сбор идет в Школе садоводов по адресу Змеиногорский тракт, 93 (ЭПО №2). Доехать до Школы можно на автобусах № 104, 109к, 118, 119, а также маршрутках № 33, 51. После выхода из общественного транспорта нужно перейти Змеиногорский тракт и зайти в ворота.

Вход на поле продолжается с 7:00 утра до 12:00, а собирать ягоду на поле можно до 15:00. Стоимость самосбора жимолости – 350 рублей за один килограмм.

Также собрать ягоду можно в Новоалайске на базе ЭПО №3. На поле выпускают с 07:00 до 12:00, а сбор идет до 14:00. Стоимость та же, что и в Барнауле. Рассчитаться можно наличными или по картам.

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