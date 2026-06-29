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НовостиОбщество29 июня 2026 9:39

В Барнауле обновят 14 остановок на проспекте Ленина за 16.7 млн рублей

Новые остановки появятся на отрезке от площади Баварина до площади Октября
Павел БАСТРЫГИН
Подрядчику предстоит заменить 14 остановок на главном проспекте города

Подрядчику предстоит заменить 14 остановок на главном проспекте города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле определили компанию, которая займется обновлением остановочных павильонов в центре города. Победителем торгов стало ООО «Капитал», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Контракт стоимостью 16,7 миллиона рублей профинансируют по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Подрядчику предстоит заменить 14 остановок на главном проспекте города – от площади Баварина до площади Октября. Точный внешний вид и технические параметры конструкций утвердят в ближайшее время после согласования эскизов с заказчиком.

В мэрии напомнили, что за предыдущие два года в рамках создания туристического кода Барнаула выполнили около 30 различных проектов на общую сумму под 100 миллионов рублей. В старой части города установили новые арт-объекты, интерактивные стенды, обновили навигацию для приезжих и обустроили зоны отдыха с качелями на набережной, в Нагорном и Центральном парках, а также на купеческих улицах. Один из разработанных тогда маршрутов даже выиграл всероссийскую туристическую премию.