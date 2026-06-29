В Барнауле обновят 14 остановок на проспекте Ленина за 16.7 млн рублей

Подрядчику предстоит заменить 14 остановок на главном проспекте города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле определили компанию, которая займется обновлением остановочных павильонов в центре города. Победителем торгов стало ООО «Капитал», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Контракт стоимостью 16,7 миллиона рублей профинансируют по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Подрядчику предстоит заменить 14 остановок на главном проспекте города – от площади Баварина до площади Октября. Точный внешний вид и технические параметры конструкций утвердят в ближайшее время после согласования эскизов с заказчиком.

В мэрии напомнили, что за предыдущие два года в рамках создания туристического кода Барнаула выполнили около 30 различных проектов на общую сумму под 100 миллионов рублей. В старой части города установили новые арт-объекты, интерактивные стенды, обновили навигацию для приезжих и обустроили зоны отдыха с качелями на набережной, в Нагорном и Центральном парках, а также на купеческих улицах. Один из разработанных тогда маршрутов даже выиграл всероссийскую туристическую премию.