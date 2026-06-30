В Барнауле по частям распродают Крытый рынок

Крытый рынок Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Межрегиональное управление Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай выставило на продажу части имущества Крытого рынка в Барнауле. Торги состоятся 29 июля на электронной площадке ГИС «Торги». Об этом сообщает «Толк».

На продажу выставили три помещения, здание общественного туалета и доли в земельном участке. Самым дорогим лотом стало помещение площадью 132,9 кв. метров. Его начальная цена — 5 665 070 рублей. Сейчас здесь находится алкомаркет. Второй лот — помещение площадью 66,3 кв. метров с начальной ценой — 2 919 468 рублей (кафе турецкой кухни). Третий лот — помещение площадью 64,9 кв. метров с начальной ценой — 3 009 528 рублей (кафе корейской кухни). Четвертый лот — здание общественного туалета площадью 62,8 кв. метра, с начальной ценой — 1 097 974 рубля.

Заявки принимались до 24 июля. Все объекты проданы с действующими обременениями: арендаторы сохранили право работать до смены собственника. После покупки новый владелец может самостоятельно решать вопросы аренды и менять функциональное назначение объекта, соблюдая законодательство.

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