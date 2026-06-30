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НовостиСпорт30 июня 2026 4:19

Барнаульский «Коммунальщик» практически обеспечил себе чемпионство страны

До чемпионства осталось набрать одно очко
Александр Коровниченко
До конца чемпионата осталось шесть матчей

До конца чемпионата осталось шесть матчей

Фото: Министерство спорта Алтайского края.

В Крымске Краснодарского края завершился второй тур женского чемпионата России по хоккею на траве в формате 5 на 5. Барнаульский «Коммунальщик» продолжил успешное выступление, одержав две победы и не потеряв ни одного очка в двенадцати матчах. Об этом сообщает Министерство спорта региона.

Барнаульская команда практически гарантировала себе первое место в турнире. До конца чемпионата командам предстоит провести ещё по шесть игр. Для барнаульского «Коммунальщика» достаточно будет набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах, чтобы завоевать чемпионский титул.

Третий тур женского чемпионата России по хоккею на траве 5 на 5 состоится в октябре.

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