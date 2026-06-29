Команда СМГ взяла серебро турнира. Фото: Инесса Гофштейн

В Барнауле уже стало традицией перед Днем спортивных журналистов проводить футбольный турнир. Это не только игра и встречи коллег и друзей, но и сохранение памяти о тех, кто писал и снимал сюжеты о спорте Алтайского края. XI Кубок журналистов прошел 27 июня на стадионе спортивной школы Алексея Смертина. Подробности – в материале «КП»-Барнаул».

В этом году в турнире приняли участие четыре команды: «Сибирская медиагруппа» (СМГ), «Алтапресс», студенты АлтГУ и «Недобитые летчики» (сборная ветеранов спорта).

Несмотря на сильную жару, матчи прошли на высоких скоростях. Было и голевое «пиршество», и плотная оборона, и яркие спасения, и красивые мячи.

В первом туре команда «СМГ» проводила встречу со студентами АлтГУ. Она прошла с обилием атак и вполне справедливо закончилась ничьей 2:2. В составе «СМГ» отличились Тимофей Черкасов и Сергей Нужных. Кстати, Сергей в конце турнира будет признан лучшим нападающим. А гол Егора Осокина из студенческой команды станет самым красивым на турнире. Он пробил издалека и попал точно в нижний угол ворот.

Матч СМГ и студентов АлтГУ. Фото: Инесса Гофштейн

Матч СМГ и студентов АлтГУ. Фото: Инесса Гофштейн

Матч СМГ и студентов АлтГУ. Фото: Инесса Гофштейн

В составе студентов внимание на себя обращала и Мария Чикильдик, студентка кафедры журналистики, медиа и рекламы института гуманитарных наук АлтГУ, направления «реклама и связи с общественностью». Она, кстати, стала лучшим бомбардиром турнира с тремя забитыми голами.

«Занималась футболом около 9 лет в школе Алексея Смертина, играла за команду «Алтай-девушки». Также успела поиграть в казанском «Рубине» за молодежную команду. Сейчас уже профессионально спортом не занимаюсь, оставила футбол как хобби. Я с самого детства играла против парней, многие из которых были старше меня, поэтому особых трудностей не возникло. Мужчины мощнее и сильнее, но это только добавляет азарта и заставляет искать нестандартные решения. В целом, турнир прошел на одном дыхании, атмосфера была по-настоящему дружелюбной и теплой. Было радостно вернуться на родное поле спустя долгое время!», - рассказала Мария.

Мария Чикильдик с наградой лучшему бомбардиру. Фото: Инесса Гофштейн

В параллельной встрече первого круга «Алтапресс» разгромил «Недобитых летчиков» со счетом 4:0.

Во втором круге команда «СМГ» одержала волевую победу во встрече с «Алтапрессом». Почти всю игру счет был 0:1, но ближе к концовке голы Виталия Барабаша (фотокорреспондент издания «Толк») и Алексея Кучерявых (сотрудник пресс-службы СГК, бывший корреспондент «Толка») принесли победу команде «Сибирской медиагруппы».

Матч СМГ и "Алтапресс". Фото: Инесса Гофштейн

Команда студентов победила во втором матче «Недобитых летчиков» со счетом 4:3. Символично, что победа «молодых» над «ветеранами» произошла в День молодежи.

В итоге к третьему туру сразу три команды претендовали на победу в XI Кубке журналистов.

Студенты АлтГУ в своей игре с «Алтапрессом» сыграли в ничью 2:2. А вот команда СМГ уступила в своей встрече «Недобитым летчикам» со счетом 0:1.

В итоге сформировалась турнирная таблица:

1. Студенты АлтГУ - 5 очков

2. «Сибирская медиагруппа» - 4 очка (выше «Алтапресс» по личным встречам)

3. «Алтапресс» – 4 очка

4. «Недобитые лётчики» - 3 очка

Общее фото. Фото: Инесса Гофштейн

Кстати, прямо по ходу третьего матча команда СМГ усилилась нападающим Дмитрием Дроздовым. Он примчался на турнир прямо из роддома! У него родился второй сын! Дмитрий поприсутствовал на родах, поддержал жену и помчался к команде.

Дмитрий Дроздов (справа) получил награду за улучшение демографии. Фото: Инесса Гофштейн

Такой спортивный порыв не мог остаться незамеченным. Дмитрию был вручен приз «Самый ценный игрок» и диплом с формулировкой «За ценный вклад в улучшение демографической ситуации в Российской Федерации».

Награды за второе место. Фото: Инесса Гофштейн

История турнира:

Соревнования памяти спортивных журналистов Алтайского края проходят с 2015 года. Список победителей:

2015 – «Алтапресс»

2016 - «Спорт х Пресс»

2017 - «Спорт х Пресс»

2018 - «Алтапресс»

2019 - «Алтапресс»

2021 – «Сибирская медиагруппа»

2022 - «Минспорт»

2023 – МФК Event

2024 – «Алтапресс»

2025 – «Недобитые летчики»

2026 – Студенты АлтГУ

Команда СМГ за всю историю турнира, кроме победы в 2021 году, также пять раз становилась вице-чемпионом и трижды брала бронзовые награды.