Жительница Барнаула требовала вернуть соль, купленную на маркетплейсе

Женщина обратилась в суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Барнаула приобрела пищевую соль на общую сумму 13 993 рубля через маркетплейс. Однако при получении заказа она решила вернуть товар, но столкнулась с трудностями. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Заявку на возврат надо было написать непосредственно продавцу. Но тот принять товар обратно отказался. Обосновал это тем, что продукция является эксклюзивной и дорогостоящей, и особое внимание уделяется её упаковке. Несмотря на это, товар сертифицирован и соответствует требованиям законодательства РФ о качестве продукции, что подтверждается соответствующей декларацией.

Посчитав, что её права как потребителя нарушены, женщина подала иск с требованием возместить убытки, неустойку за просрочку, компенсацию морального вреда и судебные издержки. Мировой судья установил, что товар надлежащего качества, отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что законодательство разрешает обмен или возврат только непродовольственных товаров надлежащего качества. Истец подал жалобу на решение мирового судьи, но апелляционный и кассационный суды оставили его без изменений.

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