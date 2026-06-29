Бдительный таксист сдал полиции курьера мошенников с миллионом на Алтае

Молодого человека отправили в СИЗО Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Ребрихинском районе водитель такси помог полицейским задержать 19-летнего парня, работавшего на телефонных аферистов. Шофер заподозрил неладное, заставил пассажира показать рюкзак с деньгами и сразу вызвал сотрудников МВД.

Молодой человек заказал такси, чтобы доехать из гостиницы возле барнаульского аэропорта в одно из сел Ребрихинского района. Добравшись до места, пассажир ненадолго ушел и попросил «попридержать коней», что и насторожило водителя. Когда паренёк вернулся и сел обратно в салон, водитель попросил его открыть рюкзак. Внутри лежал пакет с пачками наличных. Таксист попытался узнать, откуда они, но внятного ответа не получил и набрал «102».

Выяснилось, что в рюкзаке лежал миллион рублей. Как оказалось, деньги принадлежали местной жительнице. Накануне ей позвонили мошенники и пригрозили уголовным делом за якобы финансирование недружественной страны. Напуганная женщина сняла в банке выплату за погибшего на СВО мужа и передала курьеру, назвав кодовое слово. Когда к ней домой приехали оперативники, она все еще разговаривала с преступниками по телефону.

Задержанный курьер оказался студентом колледжа из Екатеринбурга. На допросе он утверждал, что кураторы втянули его в схему обманом: парень думал, что участвует в спецоперации и помогает ловить настоящих преступников. За неделю до поездки на Алтай он аналогичным образом забрал 4 миллиона рублей у жительницы Коми. Возбуждено уголовное дело.