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НовостиОбщество30 июня 2026 2:48

Пункт временного содержания бездомных животных создают в Рубцовске

Объявлен аукцион об установке ограждений
Александр Коровниченко
Вопрос бродячих собак решается

Вопрос бродячих собак решается

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовске продолжается работа по решению проблемы бездомных животных. В этом году городская администрация приняла решение о создании пункта временного содержания для них.

Как сообщает администрация, место для размещения уже выбрано с учетом всех необходимых условий. Сейчас идет процесс создания бюджетного учреждения, которое будет отвечать за эту деятельность.

22 июня было объявлено о проведении электронного аукциона на установку ограждения территории пункта временного содержания. Также начата подготовка документации для изготовления и установки вольеров для животных.

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