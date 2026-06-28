В 2024 году из неволи спасли бурого медведя Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Истории спасения братьев наших меньших практически никого не оставляют равнодушным. А в Алтайском крае кого только не спасали: и медведей, и розовых фламинго, и даже уточек. Рассказываем о самых трогательных случаях в нашем регионе.

От цирка до зоопарка

В 2024 году из неволи спасли бурого медведя. Мишка был одним из питомцев частного зверинца, который просуществовал около 26 лет. Причиной стали нарушения требований безопасности и условий содержания животных. Все обитатели, включая медведя, орлана-белохвоста, крокодила и других, были конфискованы и переданы в Росприроднадзор для определения их дальнейшей судьбы.

Большинство животных быстро нашли приюты, но с медведем возникла проблема. Как рассказывала активистка Кристина Карамышина, запросы во все зоопарки России не дали результата: у всех уже были медведи, а средств на строительство нового вольера не было. Ситуация осложнялась тем, что медведь Миша изначально попал в Славгород из цирка-шапито, который бросил животное.

В конце 2024-го Мишку увезли из Славгорода, а 15 декабря директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев сообщил, что принял животное. Как признавал тогда Писарев, медведя поселили в зоопарке по просьбе руководства СОЗАР и Росприроднадзора.

Миша. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Ветром принесло

В ноябре 2023 года на Алтае спасли редких краснокнижных фламинго, которые потерялись из-за шторма. И в Алтайском крае, и в Республике Алтай появление «диких» краснокнижных фламинго – редкий случай. Впервые за много лет в регионах встретили сразу трех птиц, что вызвало удивление даже у опытных инспекторов.

Первого фламинго нашли рыбаки в Первомайском районе. К сожалению, спасти птицу не успели – она погибла от обморожения. Второго и третьего красавцев нашли в Чойском районе Республики Алтай местные жители. Вскоре птиц перенаправили в барнаульский зоопарк, где их поместили в теплый вольер и передали специалистам под наблюдение.

Кстати, питаются фламинго мелкими ракообразными – гаммарусами. Также в их рацион включили витамины и специальные подкормки для поддержания розового цвета оперения.

В Барнаульском зоопарке поселили трех молодых фламинго. Фото: личная страница Сергея Писарева ВК

Бросили умирать на трассе

Весной 2024 года в Алтайском крае произошла еще одна невероятная история спасения. Весной на одной из автомобильных дорог Алтая заметили раненого пса. Животное было связано и истекало кровью из глубокого пореза на горле. Кто-то из водителей снял его на камеру и опубликовал фотографию в соцсети. Другие водители, увидев снимки, остановились и освободили собаку, приняв её за мертвую. Решив, что она скончалась, они отнесли её на обочину.

Однако вскоре проезжавшая мимо женщина заметила, что собака дышит, и вызвала полицию. Прибывшие полицейские и волонтеры срочно доставили животное в ближайшую ветеринарную клинику.

В клинике врачи наложили швы на шею животного и поставили диагноз: умышленное нанесение травмы. Спустя несколько дней зоозащитники опубликовали петицию с требованием найти и наказать живодеров. Спасённую собаку назвали Талисманом, а ее новой хозяйкой стала женщина из Ребрихинского района.

Уточки и «Ноев Ковчег»

В Барнауле в том же году развернули целую операцию ради спасения раненого селезня. Птицу поразил выстрел из арбалета. Улететь с другими утками селезнь не смог, поэтому был вынужден остаться в пруду на улице Гущина со своей подругой.

Селезень. Фото: Артем Галошин

Ранение оказалось серьёзным. Несколько дней жители города пытались поймать птицу, но она пугалась и уплывала. Однако местные жители попытки не бросали, и одна из них увенчалась успехом.

Раненого селезня доставили в ветеринарный центр «Ноев Ковчег». Врач Артем Кучер быстро извлек дротик и обработал рану. К сожалению, крыло птицы оказалось серьёзно повреждено, и она потеряла способность летать. По итогу было принято решение оставить селезня жить на ферме одного из сотрудников клиники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не улетевший. Неравнодушные барнаульцы спасли селезня, раненого дротиком из арбалета

В Барнауле спасли селезня с дротиком в крыле (подробнее)

«Ветром надуло»: орнитологи объяснили, почему на Алтай прилетели розовые фламинго

Орнитологи объяснили причину появления на Алтае розовых фламинго (подробнее)