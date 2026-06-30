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НовостиОбщество30 июня 2026 2:11

Еще три официальных пляжа заработали в Алтайском крае

Общее число пляжей – 45
Александр Коровниченко
Всего работает 45 пляжей

Всего работает 45 пляжей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае стало доступно ещё три официальных пляжа. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Теперь отдыхающие могут посетить пляж «Городской» в городе Камень-на-Оби, пляж на озере Солёное в Завьяловском районе, расположенный примерно в 3,5 километрах от села Светлое и пляж на озере Горькое-Перешеечное в селе Новоегорьевское Егорьевского района. В регионе официально функционируют 45 проверенных и безопасных мест для отдыха у воды.

В МЧС отметили, что все эти пляжи прошли тщательную проверку: дно было очищено и обследовано водолазами, организованы спасательные посты, а качество воды соответствует установленным санитарным нормам.

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