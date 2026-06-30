Хрен впервые отправили в Белоруссию из Алтайского края

Продукция перед отправкой прошла проверку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первая партия свежего хрена в 20 тонн была отправлена из Алтайского края в Беларусь. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Ранее продукция такого рода из региона на экспорт не отправлялась. Перед отправкой партия прошла проверку инспекторов и лабораторные исследования. Карантинных вредителей не обнаружено, поэтому собственнику товара был выдан фитосанитарный сертификат.

С начала года, с 1 января по 26 июня 2026 года, из Алтайского края в Беларусь экспортировано более 92 тысяч тонн подкарантинной продукции. В их числе: зерно (свыше 75 тысяч тонн), продукты переработки зерна (более 7 тысяч тонн) и технические культуры (более 9 тысяч тонн).

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