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НовостиОбщество29 июня 2026 2:54

Алтайский экспортер заплатит миллион за нелегальный вывоз древесины

Мужчина уже получил судимость за контрабанду
Павел БАСТРЫГИН
Общий объем ущерба составил более 109 кубических метров древесины

Общий объем ущерба составил более 109 кубических метров древесины

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С осужденного за контрабанду лесоэкспортера взыскали более 1 миллиона рублей в доход государства. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, такого решения через суд добился Рубцовский транспортный прокурор.

Поводом для иска стал ущерб, который предприниматель нанес стране. Ранее мужчину признали виновным в том, что он незаконно вывез через границу в страны ЕАЭС крупную партию древесины – общим объемом более 109 кубических метров.

Чтобы коммерсант полностью возместил нанесенный урон, прокурор обратился в Угловский районный суд с требованием взыскать с него рыночную стоимость всей контрабанды.

Суд полностью удовлетворил иск. Как только решение вступит в силу, транспортная прокуратура проконтролирует, чтобы контрабандист выплатил всю сумму в бюджет.