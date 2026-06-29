Алтайский экспортер заплатит миллион за нелегальный вывоз древесины

Общий объем ущерба составил более 109 кубических метров древесины Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С осужденного за контрабанду лесоэкспортера взыскали более 1 миллиона рублей в доход государства. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, такого решения через суд добился Рубцовский транспортный прокурор.

Поводом для иска стал ущерб, который предприниматель нанес стране. Ранее мужчину признали виновным в том, что он незаконно вывез через границу в страны ЕАЭС крупную партию древесины – общим объемом более 109 кубических метров.

Чтобы коммерсант полностью возместил нанесенный урон, прокурор обратился в Угловский районный суд с требованием взыскать с него рыночную стоимость всей контрабанды.

Суд полностью удовлетворил иск. Как только решение вступит в силу, транспортная прокуратура проконтролирует, чтобы контрабандист выплатил всю сумму в бюджет.