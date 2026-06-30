До +33 градусов и местами грозы ожидаются в Алтайском крае в последний день июня

Жаркая погода сохраняется в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае днем 30 июня сохраняется жаркая погода, но местами пройдут дожди и грозы. Максимальная температура достигнет +33 градусов. Об этом сообщает ЦГМС.

По территории края термометры покажут от +28 до +33 градусов. Местами по востоку региона пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью 8-13 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров в секунду.

В Барнауле ожидается температура от +28 до +30 градусов. В краевой столице преимущественно без осадков.

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