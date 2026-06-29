Киберспортивный турнир провели в Барнауле при поддержке «Новых людей»

Фото: Павел Клинов

В Барнауле ко Дню молодежи провели турнир по Counter-Strike 2. «Кубок Новых», организованный партией «Новые люди» совместно с киберспортивным клубом «Кибер Точка», объединили 11 команд из Алтайского края.

Мероприятие прошло при поддержке Алтайского краевого отделения Федерации компьютерного спорта России и благотворительного фонда «Новые решения». Призовой фонд был внушительным по меркам региона и составила 100 тысяч рублей – его обеспечила партия «Новые люди».

Как отметил руководитель партии в Алтайском крае Никита Федюнин, на данный момент киберспорт стал полноценной частью современной спортивной культуры:

«Еще несколько лет назад киберспорт воспринимали как увлечение, а теперь это признанная спортивная дисциплина, объединяющая миллионы людей по всему миру. Мы видим, насколько талантливая молодежь живет в Алтайском крае, и хотим создавать для нее новые возможности. Именно поэтому партия «Новые люди» поддержала проведение турнира «Кубок Новых». Для нас важно, чтобы молодые люди могли соревноваться, развиваться, работать в команде и реализовывать свой потенциал здесь, в родном регионе».

Во многом турнир состоялся благодаря Антону Чалдаеву — руководителю клуба «Кибер Точка», члену партии и главе Алтайского краевого отделения Федерации компьютерного спорта России. На протяжении нескольких лет Антон занимается развитием кибердисциплин в нашем регионе.

«Для игроков Алтайского края проведение такого турнира — это возможность проявить себя на серьезном уровне. Благодаря поддержке партии «Новые люди» нам удалось организовать соревнования с достойным призовым фондом и создать условия, соответствующие современным требованиям киберспорта. Надеемся, что «Кубок Новых» станет хорошей традицией и будет ежегодно собирать сильнейшие команды региона», - прокомментировал Антон Чалдаев.

За победу на турнире боролись 11 команд из Алтайского края, а кубок выиграла команда из Барнаула P7AY3R5, которая получила главный приз - 50 000 рублей. Спортсмены играют вместе с ноября, у них даже есть тренер, с которым ребята выбираются на крупные турниры. На их счету уже есть победы над сильными командами HLTV-уровня, что уважаемо на киберспортивный арене.

По словам организаторов, проведение подобных турниров способствует развитию молодежного сообщества, популяризации киберспорта и формированию культуры честной спортивной конкуренции.