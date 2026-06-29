На алтайском предприятии оптимизируют офисные процессы

На алтайском предприятии АО «Машиностроительный завод ЭнергоТехСервис» (АО «Машзавод ЭТС») начался этап тиражирования инструментов бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ранее в компании оптимизировали производство дизельной электростанции ДЭС СНГ. Повышение эффективности проходило при поддержке Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК).

В компании внедряют методы повышения производительности труда в офисные процессы компании. До начала проекта сотрудники офиса тратили значительную часть рабочего времени на рутинные операции: поиск документов в разрозненных папках, ожидание согласований и исправление ошибок, допущенных на предыдущих этапах. Чтобы оптимизировать документооборот, рабочая группа сформировала графики обучения административного и управленческого персонала, а также внедрения системы 5С. Это позволить урезать время на процесс заключения договоров с клиентами: от поступления заявки до подписания документов.

«После работы с РЦК мы поняли, что тиражировать эту практику нужно и на административную работу. Сейчас, через призму процессного подхода, смотрим на работу офиса и выстраиваем систему управления подразделениями, в частности внедряется единая CRM-система. Она должна упорядочить взаимодействие между подразделениями, сократить разрывы на этапе предконтрактной подготовки и устранить дублирование операций», – подчеркнул генеральный директор компании Максим Бедарев.

К слову, АО «Машзавод ЭТС» стало участником федерального проекта в 2025 году. По итогам оптимизации работники смогли устранить лишние перемещения и потерю времени, а также привели к единому стандарту хранение инструмента и заготовок. При этом объемы незавершенного производства были снижены в два раза. Внедрение улучшений осуществлялось с использованием ресурсов ИТ-платформы производительность.рф.

Справка

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

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