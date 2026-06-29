Еще два алтайских производителя присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»

В Алтайском крае еще два производителя присоединились к федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентая экономика».

Первая компания - ООО «Ритейл Трейд», производитель товаров для домашних животных под товарным знаком Tavela. Участие в проекте даст предприятию целый ряд значимых преимуществ. В рамках проекта компания будет внедрять принципы бережливого производства вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края.

За счет эффективного использования ресурсов, формирования у сотрудников навыков проектного управления и применения инструментов бережливого производства производство будет оптимизировано. Во время участия компании будут доступны электронные курсы по различным направлениям, что позволит сформировать квалифицированную команду, способную самостоятельно выявлять проблемы и предлагать решения для непрерывного улучшения процессов.

«Мы видим, как предприятия, внедрившие инструменты бережливого производства, уже через несколько месяцев получают ощутимый результат: растут показатели эффективности, сокращаются издержки, улучшаются условия труда. Всего к 2030 году такую поддержку в Алтайском крае смогут получить 153 региональных предприятия, включая промышленные, сельскохозяйственные и строительные компании, организации туризма, ЖКХ и транспортной деятельности», - прокомментировал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко.

Еще одна компания, вошедшая в проект - алтайский производитель товаров для дома ООО «Комфорт». Благодаря участию в проекте, предприятие сможет выявить и сократить потери в производстве, уменьшить время изготовления продукции и повысить выработку.

«Совместная работа с предприятием позволит не только определить точки роста, но и выстроить более эффективную систему производства, которая даст долгосрочный эффект для бизнеса», - отметил руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Справка

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

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