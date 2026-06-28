В Барнауле стартовал традиционный Крестный ход к Коробейниковской иконе

Крестный ход «Барнаул – Коробейниково» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 28 июня, в Барнауле начался Всероссийский Крестный ход к Коробейниковской иконе Божией Матери. По данным администрации города, участники пройдут по маршруту до села Коробейниково.

Шествие организовано Алтайской митрополией Русской православной церкви. Участники отправились в путь в 8:30 от Покровского кафедрального собора на улице Никитина. В Барнауле они прошли через проспект Никитина, проспект Красноармейский, улицу Аванесова и вышли на Змеиногорский тракт.

В этом году паломничество проходит уже в 28-й раз. Участники Крестного хода пройдут через Бураново, Калманку, Алейск, Усть-Пристань и Елбанку. Уже 4 июля паломники прибудут в коробейниковский храм.

Водителям рекомендуют быть внимательнее на участках, где проходят участники.

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