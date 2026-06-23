Крестный ход «Барнаул – Коробейниково» 2026: маршрут, дата, что взять с собой паломникам

Крестный ход «Барнаул – Коробейниково» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Крестный ход – это поиск потерянного рая, это уникальная возможность пострадать, потерпеть неудобства во благо спасения души. Это непостижимое единство церковного торжества и народного покаяния», - говорят в Барнаульской епархии.

В этом году всероссийский Крестный ход «Барнаул – Коробейниково» к чудотворному образу Казанской Божией Матери пройдет в 28-й раз. Рассказываем, когда он начнется, по какому маршруту пройдет и что паломникам взять с собой в долгий путь

Семь дней в пути

Крестный ход стартует 28 июня после ранней литургии от Покровского кафедрального собора. Предполагаемый маршрут: Барнаул – Бураново – Калманка – Белояровка – Алейск – Усть-Пристань – Елбанка – Коробейниково.

В субботу, 4 июля, паломники дойдут до коробейниковского храма Казанской иконы Божией Матери. В воскресенье там состоится праздник иконы. Всего в пути участники проведут семь дней.

Ежедневно на маршруте будут служить божественные литургии, читать молебны и акафисты Божией Матери.

Паломникам будет предоставлено двухразовое питание и фура для перевозки вещей.

«Как и в прошлые годы, вопросы транспортного сопровождения по ходу и возвращения обратно участники решают самостоятельно», – уточняют в епархии.

Необходимые вещи

Паломникам нужно быть готовым к 8–10-часовым переходам под палящим зноем или проливным дождем. Ночлег будет организован в палатках.

С собой рекомендуют взять:

- палатку;

- коврик и спальный мешок,

- кружку, ложку, миску;

- фляжку (пластиковую бутылку для воды);

- широкополую шляпу от солнца;

- плащ-накидку от дождя;

- шерстяные носки;

- медикаменты,

- копию паспорта,

- надеть удобную (разношенную) обувь.

«В пути нужно быть внимательными друг к другу. Считаться с тем, что говорит духовник и организатор хода. Лучшие места уступать пожилым, детям, больным и слабым», - советуют в епархии.

Правила Крестного хода

Для участников определен ряд правил. Так, перед походом нужно получить благословение приходского священника. Далее: обязательно нужно следовать строгой форме одежды (мужчины – в брюках, женщины – в длинных юбках) и подчиняться внутреннему распорядку, утвержденному правящим архиереем.

Нужно учесть, что основную часть пути паломник должен идти пешком, а не ехать на машине – в этом и суть. Дети до 18 лет идут только с родителями или попечителями.

«Не допускаются превосходство, рознь и нетерпимость по национальному признаку и реклама политических партий. В случаях нарушения дисциплины, непослушания организаторам и духовникам, участник отстраняется», - уточнили в епархии.

Кстати

По всем организационным вопросам обращаться нужно к ответственному за проведение Крестного хода иерею Константину Филатову по e-mail: kon-filatov@yandex.ru.

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