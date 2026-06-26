В Барнауле установили преследовавшего девушку из-за наряда мужчину

Полиция задержала подозреваемого Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле установили личность мужчины, который накануне преследовал девушку. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Причиной недовольства мужчины в адрес незнакомки был ее наряд.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на проспекте Комсомольской неизвестный шел за девушкой и выкрикивал ей угрозы из-за якобы слишком откровенного наряда. Девушка была одета в топ и шорты.

«Виновник несколько раз судим за кражи в различных размерах и отбывший наказание. Девушка — блогер и тренер, записала видео в качестве предупреждения прохожим и своим подписчикам», - отметили в полиции.

В итоге полиция установила личность мужчины. Его привлекли к административной ответственности по статье о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Суд назначил ему административный арест. Известно, что мужчина извинился и раскаялся.