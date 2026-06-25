«На меня наорали, что я откровенно одета»: в Барнауле незнакомец преследовал девушку и угрожал из-за наряда

На девушке были топ и шорты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Барнаула рассказала в соцсетях, как столкнулась с агрессией из-за якобы слишком откровенного наряда. Незнакомый мужчина преследовал потерпевшую и угрожал ей. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Видео конфликта было опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул». По словам потерпевшей, она шла у дома №38 по проспекту Комсомольскому. Так как на улице уже который день стоит нестерпимая жара, девушка решила надеть легкую одежду - серый топ и короткие обтягивающие шорты.

«Топ и шорты плотные, не прозрачные», - показала девушка свой наряд.

Однако один из прохожих счел, что горожанка слишком откровенно одета и решил ей высказать свое недовольство в агрессивной форме. Судя по кадрам опубликованного видео, он преследовал девушку и продолжал ей что-то кричать вслед, заметив, что его снимают.

«Какой-то мужик пытался меня остановить, агрессивно наезжая, что так не одеваются, и я голая. И если я так буду одеваться, то со мной обязательно что-то произойдет. Потом в конце орал что-то <…> На меня наорали, что я откровенна одета», - рассказывает автор видео.

В паблике уточняют, что данным видео уже заинтересовались правоохранительные органы. По данному сообщению проводится проверка. Ранее обращений в полицию по случаю конфликта не было. Участника инцидента и обстоятельства ситуации устанавливают.

К слову, на днях похожий конфликт разгорелся в Екатеринбурге. Незнакомый мужчина подошел к фитнес-тренеру Светлане и начал предъявлять ей за внешний вид – якобы она откровенно одета. Сначала мужчина вел себя слишком агрессивно, размахивал роликом и высказывал угрозы, а когда его начали снимать, стал спокойнее и сбавил тон. Кстати, сам мужчина был в шортах, похожих на семейники (мужские трусы, прим. ред.).

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