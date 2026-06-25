Затопленный участок дороги в Барнауле закрыт для движения всех видов транспорта

Пока не известно, когда снимут ограничение Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Затопленный участок дороги в Барнауле с 12.40 закрыт для движения всех видов транспорта, сообщает Госавтоинспекция Барнаула.

«Наряд ДПС перекрыл участок на ул. Попова — от ул. 280 летия Барнаула до Павловского тракта — в связи с подтоплением дождевыми водами», - сказал в ГАИ.

В настоящее время на участке ведут работы по устранению подтопления. Когда они закончатся, не известно.

Барнаульцев призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и выбирать пути объезда.