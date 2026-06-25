На затопленном участке в Барнауле изменили движение автобусов

На участке разлилась река. Скриншот видео: max.ru/vkurse22

В связи со скоплением воды на пересечении ул. Попова и Павловского тракта в Барнауле временно изменено также движение автобусов, сообщает МЦУ. Ранее сообщалось об изменении трамвайных маршрутов.

Так, маршрут автобуса №60 следует от ул. Солнечная поляна до ул. Энтузиастов, далее до ул. 65 лет Победы и Павловского тракта, а на обратном пути – от Солнечной поляны до Юрина.

Автобусы №10 и №53 при следовании к конечным остановкам «ТРЦ Волна» и «Ашан» объезжают по ул. 280-летия Барнаула и Солнечной поляне, далее следуют по своим маршрутам. На обратном пути - по Малому Павловскому тракту, ул. Панфиловцев и Энтузиастов, затем продолжают движение по обычным маршрутам.