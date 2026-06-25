Из-за залпового дождя и затопления улицы в Барнауле изменили движение трамваев

В Барнауле прошлел ливень. Скриншот видео max.ru/vkurse22

В Барнауле в связи с залповым дождем и затоплением участка дороги на пересечении ул. Попова и Павловского тракта временно изменено движение трамваев № 2, 7, 10. Об этом сообщается в канале МЦУ.

Маршрут трамвая № 2 пролегает по следующей схеме: пивзавод, Попова, Власихинская, Малахова, Космонавтов, Поток — в обратном направлении путь идентичен.

Трамвай № 7 следует от депо № 3 через ул. Малахова, А. Петрова, Северо-Западная, Ленина, пр. Строителей, Красноармейский, далее — по Змеиногорскому тракту до остановки «Кордон»; обратный маршрут такой же.

Путь трамвая № 10: Докучаево, Попова, А. Петрова, Малахова, депо № 3, затем снова Малахова, Поток, Космонавтов, Калинина, Северо-Западная, А. Петрова, Малахова, депо № 3, Малахова, Антона Петрова, Попова. Докучаево.

На месте затопления работают специалисты.