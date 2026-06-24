На Алтае следователи завели уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом

Заведено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи СК возбудили уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадали пассажиры. Авария случилась в Благовещенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, что авария произошла на автодороге в Благовещенском районе водитель рейсового автобуса маршрута «Новосибирск — Новоблаговещенка» потерял управление и допустил съезд с дороги, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате аварии несколько пассажиров обратились за медицинской помощью.

По данному инциденту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности автобуса. В рамках расследования проводятся осмотр места происшествия, фиксация повреждений автобуса и изъятие документации, касающейся его технического состояния.

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