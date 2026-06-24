Появились фото с места аварии рейсового автобуса в Алтайском крае

Место аварии Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

Появились фото с место опрокидывания автобуса рейсового автобуса в Алтайском крае, которое произошло вечером 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, что авария произошла авария в 18:45 на 165 километре автодороги К-25. Водитель автобуса «Hyundai», следовавшего по маршруту Новосибирск – Новоблаговещенка, из-за технической неисправности потерял управление. В итоге автобус съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии шесть человек пострадали, трое из них были госпитализированы.

Место ааварии Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

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