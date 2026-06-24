Барнаульский спринтер установил рекорд России среди спортсменов старше 65 лет

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге Фото: Министерство спорта Алтайского края.

Барнаулец Вячеслав Дадыкин установил новый рекорд России в беге на 100 метров среди спортсменов старше 65 лет. Это произошло на летнем чемпионате Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике среди возрастных групп «Белые ночи Балтики». Об этом сообщает Минспорта Алтайского края.

65-летний легкоатлет пробежал дистанцию за 13,37 секунды. По итогам забега, с учётом возрастного коэффициента, Вячеслав занял второе место. Он также показал второй результат в беге на 200 метров, преодолев дистанцию за 27,37 секунды.

Победителями соревнований в Санкт-Петербурге стали барнаульцы Игорь Озюменко и Александр Школьников, которые также показали выдающиеся результаты с учётом возрастного коэффициента. 66-летний Игорь Озюменко занял первое место в беге на 300 метров с барьерами. 70-летний Александр Школьников стал победителем в беге на 1500 метров.

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