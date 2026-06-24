Бийчанин выступит на чемпионате мира по подводному плаванию

Соревнования проходят в Корее Фото: Министерство спорта Алтайского края.

С 24 по 28 июня 2026 года в городе Инчхон (Республика Корея) пройдёт чемпионат мира по подводному плаванию (плавание в ластах), организованный CMAS. Участие в них примет и бийчанин. Об этом сообщает Минспорта региона.

В составе российской сборной выступит Кирилл Паринов, воспитанник спортивной школы «Дельфин» и мастер спорта.

Расписание выступлений Кирилла: 26 июня на дистанции 50 м плавание в ластах и 27 июня в эстафетном плавание (4×50 м).

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