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НовостиСпорт24 июня 2026 10:26

Бийчанин выступит на чемпионате мира по подводному плаванию

Соревнования проходят в Южной Корее
Александр Коровниченко
Соревнования проходят в Корее

Соревнования проходят в Корее

Фото: Министерство спорта Алтайского края.

С 24 по 28 июня 2026 года в городе Инчхон (Республика Корея) пройдёт чемпионат мира по подводному плаванию (плавание в ластах), организованный CMAS. Участие в них примет и бийчанин. Об этом сообщает Минспорта региона.

В составе российской сборной выступит Кирилл Паринов, воспитанник спортивной школы «Дельфин» и мастер спорта.

Расписание выступлений Кирилла: 26 июня на дистанции 50 м плавание в ластах и 27 июня в эстафетном плавание (4×50 м).

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