Пилонный спорт отлично развивает силу и растяжку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пилонный спорт только на первый взгляд кажется легким. На деле же это колоссальный физический труд: представьте - удержать собственное тело в воздухе только за счет силы рук, да еще выполнить шпагат на высоте и массу других не менее сложных элементов. Это довольно молодой вид спорта и стереотипы о нем будоражат умы многих. Разрушать их корреспондент «КП-Барнаул» отправился в Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта «Прогресс» - к президенту региональной федерации Ксении Ореховой.

Из детского сада на пилон

Федерацию пилонного спорта Ксения зарегистрировала относительно недавно, в сентябре 2024 года. А началось все когда-то, с простого хобби.

«Однажды я решила взять на себя ответственность за свое здоровье и начала заниматься физкультурой. Тренажерные залы мне казались скучными и первое с чего я начала, это растяжка. Как-то уговорили меня пойти на пилон, я сомневалась, говорила: «Да у меня сил не хватит...». Но все же, решила попробовать. И вот уже 8 лет, как я в этом спорте», - рассказывает Ксения.

Постепенно результаты пошли в гору. Ксению стали приглашать в разные студии для проведения как групповых, так и индивидуальных тренировок. Она искала информацию, обучалась, покупала курсы. Параллельно с этим Ксения занималась своим частным детским садом. По образованию она – педагог-психолог, учитель начальных классов. До этого еще и в школе поработать успела.

Через какое-то время решили: нужно создавать свою тренировочную площадку. В итоге Ксения полностью сконцентрировалась на новом виде спорта.

«Большая часть спортсменов, в нашем центре, это дети. Работа с ними привычнее и сложнее. На два очень ответственных проекта, времени стало не хватать. Потому приняли, с трудом, но приняли решение о закрытии детского сада. Сейчас для наших спортсменов, мы с мужем Максимом являемся родителями и от нас во многом зависит их будущее. Я не ругаюсь никогда, хотя знаю, что во многих видах спорта строят детей жестко. У нас все через обсуждение и разговор», - рассказывает Ксения.

Тренировки в зале пилонного спорта

Начало

Помогает Ксении в развитии пилонного спорта муж Максим. Это не его основное занятие, но тренировочный процесс и соревнования без него не обходятся. В этом деле, немаловажным является страховка, ведь трюки выполняются на высоте до 4 метров. Кроме того, Максим разучивает со спортсменами прыжки, сальто, следит за соблюдением техники безопасности.

Максим всегда страхует своих спортсменок Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас в спортзале у Ксении занимаются спортсмены разных возрастов и занятия проходят не только на пилонах, а также на других, не менее сложных снарядах воздушной гимнастики. А ведь начиналась секция с одной ученицы - ездили на официальные соревнования в марте 2024 года. Ехали не только побеждать, но и на разведку.

«Поехали в Новосибирск вечером, у нашей спортсменки температура, а рано утром в «Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» опробывание площадки и начало, соответственно. Не смотря на все трудности, опираясь на поддержку своих родителей, нашу поддержку, свое мастерство, юная представительница Алтайского края вышла и прекрасно отработала. Масштаб того турнира, конечно, впечатлил. Участников было более двухсот с разных городов СФО и на торжественном открытии, лично присутствовал Е.А. Подгорный» - рассказывает Максим.

«Уже в сентябре того же года, при поддержке Всероссийской Федерации г. Москва, Федерации Новосибирской области, была зарегистрирована спортивная Федерация Алтайского края по данному виду спорта, а в октябре был пройден процесс аккредитации», - рассказывает Ксения.

Номер Валерии Беликовой

Ксения и Максим (в центре) со своими спортсменками Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

Про стереотипы

От стереотипов в пилонном спорте, пока никуда не деться. И это абсолютно неправильно. Пилонный спорт – это спорт. Причем очень сложный, который дает большое мышечное и координационное развитие спортсмену, выносливость, гибкость, уверенность в себе.

«Перевернутый турник – попробуй на нем себя удержать и что-то сделать. Уровень физподготовки здесь намного выше, чем в любых других силовых направлениях. Тут работают абсолютно все группы мышц. Для девчат вообще мало видов спорта, где развивается физика. Так что перспективы у пилона огромные. Вот, например, если на наших посмотреть - пришли некоторые год назад, а сейчас рельефность у них такая, что и в тренажерном зале не увидишь, да растяжка прекрасная», - говорит Максим.

Мозолистые руки спортсменов Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

«Я занимаюсь почти два года. Про пилонный спорт узнала сама. Увидела в интернете видео и подумала, как красиво. Нашла ближайшую секцию и пошла. Сначала папа не понимал мое увлечение, потом увидел, что это важно для меня. Потом пошли достижения, громкие сюжеты про нас и сейчас спокойно относится», - говорит Ирина, спортсменка центра «Прогресс».

Программу, пилонисты выполняют под музыкальную композицию, которая создается задолго до соревнований, так-же как и костюм, все должно соответствовать жесткому регламенту соревнований. В случае каких-либо нарушений, связанных не только с указанными пунктами, минус баллы, штрафы, а при грубых нарушениях, дисквалификация.

Сами соревнования, являются официальными – это дает возможность получить спортивные разряды, войти в состав сборной Алтайского края и представлять наш край на всероссийских соревнованиях. Так что пилон – однозначно не про стереотипы.

Ирина Черданцева уже несколько лет занимается пилонным спортом Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Номер Ирины Черданцевой

«Я что, такая сильная?»

Ходят в «Прогресс» и взрослые спортсменки. Одна из них Мария Трубина рассказала, как в 35 лет неожиданно нашла себя в спорте.

«Я всегда мечтала попробовать пилон, лет с 20. Но учеба, работа, семья занимали максимум времени. Так получилось, что в 35 лет я ушла с работы. Думала, что делать дальше. Муж сказал: «Может тебе пожить немного для себя и позаниматься, чем ты хочешь». Вот тогда и вспомнила, что хотела попробовать себя на пилоне. До этого спортивного опыта не было. Помню, что на первой тренировке даже отжаться от пола не могла. Сначала ничего не получается, потом что-то начинает получаться, и удивляешься себе: «Я что, такая сильная?» Сейчас уже два года занимаюсь», - говорит Мария.

КСТАТИ

В мае в Барнауле прошли соревнования Чемпионат и Первенство Алтайского края по пилонному спорту. По результатам присвоены разряды и будет сформирована сборная края. А в осенние месяцы пройдет Кубок Алтайского края по пилонному спорту.

Номер Дарьи Шемякиной

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Соревнования по пилонному спорту прошли в Барнауле