Еще три аварийных дома сталинской эпохи снесут в Барнауле

Аварийные дома снесут Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Барнаула планируют расселить и снести еще три аварийных жилых дома. Соответствующие документы опубликованы на правовом портале городской администрации.

Речь идет про дома, расположенные по адресам: ул. Кулагина, 23, ул. Маяковского, 16, ул. Ползунова, 1.

Общая площадь участков составляет около 1 тыс. квадратных метров. Все три здания, построенные из кирпича в 1950-х годах и признаны аварийными.

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