Новый терминал барнаульского аэропорта получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Терминал Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта имени Г.С. Титова в Барнауле. Об этом сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на Минтранс региона.

Это разрешение позволяет использовать сооружение после завершения строительства. Ранее объект прошел итоговую проверку Сибирского управления Ростехнадзора, которая подтвердила его соответствие проектной документации.

Новый терминал предназначен для обслуживания внутренних рейсов и имеет площадь 9788 квадратных метров. Он сможет обслуживать до 600 пассажиров в час. Точные сроки открытия терминала пока неизвестны.

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