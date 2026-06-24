В Барнауле готовится ремонт улицы Парфенова

Работы планируют завершить до сентября Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула объявил тендер на ремонт дороги на улице Парфенова. Информация о тендере размещена на портале госзакупок. Об этом сообщает «Толк».

Подрядчику предстоит провести работы на участке от улицы Воровского до реки Оби. Завершить ремонт нужно до 15 сентября. Начальная сумма контракта – 24,1 млн рублей.

В условиях контракта прописаны гарантийные обязательства на выполненные работы. На земляное полотно и основание дороги они составляют шесть лет, на нижний слой асфальтового покрытия – пять лет, на верхний слой и парковки – четыре года, а на бордюрный камень – три года.

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