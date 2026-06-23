Жители Алтайского края выбрали 79 зон для благоустройства на следующий год

В крае завершилось онлайн-голосование за объекты благоустройства. Фото: Max-канал Виктора Томенко

В Алтайском края завершилось онлайн-голосование за объекты благоустройства на следующий год, в котором приняли участие почти 170 тысяч жителей. По итогам опроса в регионе обновят 79 общественных пространств и дизайн-проектов, поделился Виктор Томенко в своем Max-канале.

Лидером среди новых объектов стала набережная реки Бия (от парка «Прибрежный» до дамбы) в Бийске – ее поддержали почти 14 тысяч человек. Также в список вошли привокзальная площадь в Славгороде, парк «Патриот» в Заринске, сквер «Демидов парк» в Новоалтайске, спортивные площадки в Рубцовске и пешеходные зоны в селах Волчиха и Михайловское. В Барнауле работы продолжатся на улицах Антона Петрова, Ленинградской, Энтузиастов, Шумакова, а также в границах улиц Чайковского и Куйбышева.

Глава региона поблагодарил команду, которая обеспечивала проведение отбора на протяжении почти двух месяцев.

«Благодарю жителей края за активность, а также 841 волонтера, представителей муниципалитетов, штаба общественной поддержки, других общественных объединений и средств массовой информации, которые помогали в организации голосования!» – резюмировал Томенко.