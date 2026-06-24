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НовостиОбщество24 июня 2026 9:11

На Алтае выбрали проект памятника матери Василия Шукшина

Памятник планируют поставить в Сростках
Александр Коровниченко
Эскиз памятника. Фото: страница Виктора Томенко Вконтакте

Эскиз памятника. Фото: страница Виктора Томенко Вконтакте

В Сростках, родной деревне Василия Макаровича Шукшина, планируется установка памятника его матери Марии Сергеевне Куксиной. Местом для памятника выбрана территория рядом с усадьбой, приобретенной Шукшиным в 1965 году за гонорар от романа «Любавины» в качестве подарка матери. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Виктор Томенко.

В рамках подготовки к 100-летию со дня рождения Шукшина в 2029 году был проведен конкурс на лучший эскизный проект. Победителем конкурса стал скульптор из Красноярска Давид Зинич. Проект также получил одобрение Марии Шукшиной, дочери Василия Макаровича.

Мать Шукшина изображена в позе, характерной для многих ее фотографий. Автор отмечает, что композиция памятника задумана как диалог с существующим памятником Василию Шукшину, создавая между двумя фигурами глубокую связь. Пластика фигуры матери перекликается с жестом сына.

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